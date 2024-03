"Vedere quelle tre capriole di Barella sono state davvero pessime. Secondo me Zangrillo aveva ragione, da presidente del Genoa ma anche da appassionato. A me i simulatori non piacciono: i calciatori hanno un ruolo, rappresentano qualcosa. Sanzione per antisportività? Non é previsto questo provvedimento, ma darei qualcosa, non solo a Barella, ma a tutti quelli che fanno queste simulazioni. Queste cose non si fanno.