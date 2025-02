Biasin: "Qui si parlava dell'Inter capace di gestire certe situazioni"

Sabatini: "Che la dirigenza dell'Inter sia una dirigenza potente, che significa che è capace delle proprie capacità, è vero. Sei te che gli dai un'accezione negativa"

Biasin: "Sei d'accordo con me che nelle ultime quattro partite ci sono quattro rigori netti per l'Inter?"

Sabatini: "Io dico e ci tengo per l'Inter e per il Napoli, per Inzaghi, per Conte, per la Juve, per la Roma... Infine, per tutti. A me il vittimismo, il complottismo non mi piace".

Biasin: "Ma quale complottismo. Qui non c'era nessun complotto, era rigore"

Sabatini: "Tu parli di quattro episodi, di quattro partite mi sembra esagerato, Questo è rigorissimo. Ci mancherebbe altro e il VAR ha l'unica giustificazione di esserselo perso. Io non so perché, ragazzi, il VAR che non ci sta attento è clamoroso, perché se l'avesse visto sarebbe malafede, quindi non l'ha visto"

Biasin: "Ci tengo a essere chiaro, non c'è nessun retropensiero, dico solo che per esempio per un rigore assegnato all'Inter e poi sbagliato da Calhanoglu, un rigore che secondo me tra l'altro c'era, si è parlato per settimane di all'Inter i retropensieri. Io sto dicendo che però quando ci sono le cose per l'Inter diciamo anche che ci sono le cose per l'Inter. Come stasera, ma anche settimana scorsa ma anche due settimane fa, ma pure tre settimane fa"