Coppa Italia? Per me passa l'Inter. Scudetto? A parte il Bologna, il Napoli sulla carta ha un calendario dove può vincerle tutte. Chi vince? Inter pronta per spessore anche a vincere la Champions. Per me passa col Bayern ed esce col Barcellona. In campionato più forte e con 3 punti di vantaggio, per me nelle giornate da qui alla fine l'Inter almeno un punto di vantaggio lo conserva. Concedetemi anche il fatto di essere indeciso. È una stagione dove ero sicuro della mia previsione iniziale sull'Atalanta, poi shock in Champions e perde tutto. Napoli aveva 5-6 partite facili, vince con la Juve pareggia con l'Inter e perde tutte le altre. Campionato diverso dal solito. Vince l'Inter di un punto".