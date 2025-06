"Dopo tanti no, Chivu è la scelta giusta. La migliore indubbiamente. Allenatore che dà un senso al suo passato, non tanto come giocatore ma come ex allenatore della Primavera dell'Inter. Dà un senso al suo presente di grande protagonista della salvezza del Parma. 7 partite e se l'è cavata benissimo. È la miglior scelta possibile considerati tutti i no, quello di Fabregas il più eclatante. Aveva detto sì, l'Inter è un onore, poi quando si è trattato di dire spingi tu, ha detto spingete voi all'Inter. Marotta sappiamo quanto tiene alla diplomazia e alla fine Fabregas è rimasto incagliato. Poi ci sarebbe stata l'ipotesi De Zerbi, ma Marotta non l'ha voluto perché è un personaggio ingombrante dal punto di vista tecnico, tattico e comunicativo. Altre soluzioni? O c'era Mourinho, ma sarebbe stato ripetere il triplete con tanta fantasia, oppure Allegri ma era stata una cosa solo di pensiero, Pioli ha il tatuaggio del Milan... Chivu è l'allenatore giusto, so di espormi, ma Chivu vale quanto Simone Inzaghi. Avrà bisogno della squadra e dello staff, ma non dipende solo da lui.