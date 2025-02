Altra figuraccia per il Milan, che perde a Torino e vede allontanarsi il quarto posto in classifica. Ne ha parlato anche Sandro Sabatini

Altra figuraccia per il Milan, che perde a Torino e vede allontanarsi il quarto posto in classifica. Ne ha parlato anche Sandro Sabatini sul suo canale YouTube:

"Non c'è mai limite al peggio per il Milan. Sarebbe anche il caso che qualcuno chieda scusa, ufficialmente o ufficiosamente, a Fonseca. Sembrava che fosse tutta colpa sua, e invece i problemi sono anche aumentati. Non penso sia concepibile un errore come quello di Maignan".