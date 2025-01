"Posso dire che Asllani non è Calhanoglu, ma nessuno è Calhanoglu in Europa. E non è colpa di Asllani, è colpa di Calhanoglu. E quindi, siccome a me piace anche stare dalla parte dei più criticati, posso dire una parola su Asllani? Perché mi è sembrato, sinceramente, ingeneroso e ingiusto il massacro che c'è stato da parte degli stessi tifosi dell'Inter nei confronti di Asllani.