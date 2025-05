La previsione del giornalista sulla sfida tra nerazzurri e blaugrana in programma tra poche ore al Meazza con in palio la finale di Champions League

I pronostici, si sa, sono un po' come i calci di rigore: solo chi non li fa, non sbaglia. Sandro Sabatini, noto giornalista, è uno di quelli che davanti a certe responsabilità non scappano, perché alla fine è pur sempre un gioco e lascia il tempo che trova. Anche stavolta ha voluto dire la sua, rivelando la personale visione su Inter-Barcellona di stasera. Lo ha fatto nel corso del programma "Fuoriclasse".