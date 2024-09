"Fonseca ha fatto una scelta coraggiosa che lo premia. Abraham al posto di Loftus Cheek e Gabbia in difesa e alla fine i migliori in campo sono loro più Pulisic. Le scelte di Fonseca si specchiano con quelle di Inzaghi a partita in corso perché, per carità, la sostituzione degli ammoniti e il turnover, ma se cambi i giocatori rappresentativi tutti insieme non va bene. Non puoi giocare gli ultimi 20' del derby con Frattesi, Asllani e Zielinski perché non è la stessa cosa"

"Doveva mettere Zielinski e Taremi dopo averli visti a Manchester, non ci vuole un ingegnere per capirlo. Sono rimasto sorpreso di non vedere Taremi neanche 5 minuti e di vedere il cambio Calhanoglu-Asllani. Non è che se dico che Inzaghi ha sbagliato i cambi, allora ha perso per i cambi. Il Milan anzitutto ha giocato meglio, la mossa del doppio centravanti ha scombussolato i meccanismi di Inzaghi. E lo dico dalla prima giornata: l'Inter non ce l'ha il fuoco dell'anno scorso. In Champions ha fatto una partita disumana ma era in Champions"