"Credo che sia l'opinione di tutti. Per Spalletti parla la sua storia, è arrivato in un momento delicato, credo canche che le convocazioni siano state anche fatte per fare un certo tipo di calcio. Magari questa squadra era per giocare a tre dietro, poi aveva già provato questa cosa in America e nelle ultime amichevoli. Pensava di giocare in un modo, poi ha rimescolato tutto. Magari i giocatori sono stati spiazzati anche da questo. Contro la Svizzera non c'è un discorso tattico, ma di spirito. Il secondo gol è incredibile, Fagioli può sbagliare un passaggio ma non va bene la passività successiva di tutti gli altri. Non esiste prendere un gol così.