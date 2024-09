Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Walter Sabatini è tornato sull'ottima prestazione dell'Inter sul campo del Manchester City. "L'Inter mi pare sia superiore al Manchester City. Già in finale ha perso per 'il rotto della cuffia', l'impressione è che fosse veramente più avanti del City. I nerazzurri sono una grande squadra, ben condotta e con campioni decisivi per poter vincere".