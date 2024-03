Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha fatto il punto sulla stagione dell'Inter. "Ha fatto una stagione eccellente, che alla fine verrà consacrata con la vittoria del campionato e della seconda stella. Meriti alla società per quanto fatto, tutto bellissimo compreso la Supercoppa Italiana. C’è il neo della Coppa Italia e il grande rammarico della Champions League, dove non mi unisco al coro di chi dice che ha meritato nelle due partite. L’Inter ha sprecato una grande occasione e ci ha messo del suo nel girone, facendo un turnover che in Champions League non si era mai visto".