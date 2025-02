"Questa è stata la peggior partita dell'Inter della storia di Simone Inzaghi. Erano almeno 10 anni che non si vedeva un secondo tempo giocato in maniera così orrenda. Sommer ha delle colpe sui gol, così come Bisseck. Disattento Frattesi, che giocava da titolare: se queste sono le risposte quando gioca dall'inizio, c'è da capire perché Inzaghi non lo mette quasi mai al posto di Barella. Anche Calhanoglu non giocava da tempo a un livello tanto basso".