"Il PSG era più forte, ma proprio perché era più forte a giocare a calcio, l'Inter doveva cambiare: non ci sarebbe stato niente di male a provare qualche palla lunga sugli attaccanti. Anche la società poteva fare qualcosa in più, anche se ho tantissimo rispetto per le operazioni di mercato che hanno fatto in difficoltà per tre anni. I nuovi acquisti non hanno reso. Adesso attenzione a cosa deve succedere: adesso si vedrà di che pasta sono fatti Marotta e Oaktree".