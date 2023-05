Sabatini: “Inter? Roma non parte battuta. Io sono un fan di Mourinho ma…”

Le parole del giornalista: "La Roma è in emergenza, l'Inter arriva in grande forma, ma la partita bisogna giocarla"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista di Roma-Inter di questa sera: "La Roma è in emergenza, l'Inter arriva in grande forma, ma la partita bisogna giocarla e non è detto che i nerazzurri riescano a ripetere la partita del Bentegodi. La squadra di Inzaghi soffre le ripartenze e la Roma ne può approfittare. Malgrado le assenze la Roma non parte battuta.