Sabatini: “Inter strutturatissima per comandare in Italia e giocarsela in Europa”

Juve meglio per due, tre giocatori al massimo. Inter per tutto il resto della formazione, più la rosa. E qui occorre fare un salto nel tempo, tornando ai pronostici estivi. Anche quello azzardato dal sottoscritto: senza Onana e Lukaku, senza Brozovic e Skriniar, la formazione titolare sembra peggio dell’anno scorso. Quell’Inter pre-Ferragosto era senza portiere (giocava Stankovic jr oggi alla Samp) e a caccia di un vero 9 (il Thuram delle amichevoli veniva insidiato da Scamacca, Balogun, Taremi, Azmoun e una raffica di altri attaccanti più o meno corteggiati da Marotta&Co). Oggi che Sommer vola come un gatto e Thuram segna come un bomber, oggi che Pavard ha più classe che esperienza e Carlos Augusto più tecnica che corsa, ecco che l’Inter sembra strutturatissima per comandare in Italia e giocarsela in Europa. Molto più solida della Juve.