Sabatini: “Gli interisti facciano pure tutti gli scongiuri ma io dico che…”

Così Sandro Sabatini a Pressing: "Vedo tante prestazioni che non vengono ripetute. La Lazio sembrava, con tutto rispetto, il Monza giovedì e stasera ha giocato una signora partita. Io credo che sull'Inter ci sia da fare pochi discorsi, ma ragionare partita per partita. E basta. Con la consapevolezza che la prossima settimana ci sono tre partite in sette giorni che possono aprire le porte al sogno del triplete oppure possono creare un sacco di problemi. Ma io non sto facendo un pronostico, sto dicendo che è proprio impossibile far pronostici in generale. E io continuo a dire con libertà di scaramanzia e di superstizione da parte di Fabrizio Biasin e di tutti gli interisti: a me questa squadra sembra molto valida, molto solida, non solo negli 11 titolari"