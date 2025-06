E' durissima la botta per l'Inter, che esce a testa bassissima dalla finale di Champions League, dove viene sconfitta per 5-0 dal PSG. E ora il futuro di Simone Inzaghi è in bilico. Ne parla su YouTube Sandro Sabatini:

"Simone Inzaghi è sicuramente un bravo allenatore, anche se alcune narrazioni su di lui sono state suggerite dall'ottima propaganda che c'è su di lui, come il fatto che migliora i giocatori. E' uno che ha vinto e che sa gestire lo spogliatoio, anche se si affida molto ai senatori. Che fare? A me non è piaciuta la preparazione al rinnovo, con questa possibilità Arabia agitata come se fosse un ricatto. Non mi è piaciuto che fosse portata in pubblico. Dopo la finale di Istanbul si continua convinti con lui, mentre dopo un 5-0 così non so...".