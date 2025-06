«Se poi sei, con il Bologna, una delle due grandi a non aver cambiato l’allenatore con cui hai attraversato l’intero torneo, vuol dire che stai dentro al cosiddetto Progetto, che non è certo una parola retorica ma l’essenza del tuo modo di essere».

«A me non piace andare in giro a chiedere, però mi viene la tentazione di sapere cosa sia successo a Firenze, così all’improvviso, con Palladino, dopo aver rinnovato il contratto. Qualcosa di misterioso c’è».

E ce ne sono altre che iniziano, tipo quella con Chivu.

«Che si è meritato l’Inter, forse la scelta appare precoce ma lui a Parma ha fatto bene, ha chiuso la stagione, che si stava mettendo male, senza mai trasmettere paura, né avvertirne. Per me ha dimostrato di essere pronto per raccogliere questa eredità in un club nel quale ha attraversato vari ruoli e tante fasi».