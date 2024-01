Sabatini: “Ho una cosa da dire a Inzaghi senza che si offenda. L’Inter quest’anno…”

"Nessuno ha detto che l'Inter è spinta dal palazzo, semplicemente l'Inter ha avuto delle coincidenze positive e favorevoli nel girone d'andata. Marotta è un bravo dirigente, l'Inter sta facendo un ottimo campionato, è ben allenata, è la rosa più forte, sia tra i titolari che le riserve malgrado partenze eccellenti che avevo sopravvalutato e acquisti che avevo sottovalutato. Quest'anno l'Inter ha avuto più episodi favorevoli che sfavorevoli. Io credo ci siano errori umani ma non malafede. Senza che si offenda Inzaghi, non è obbligatorio fare il cambio Arnautovic-Thuram. Certi cambi pre-impostati di Inzaghi, nel contesto di una stagione eccellente, rivendico la follia, il coraggio, l'incoscienza di dire che Inzaghi ha un limite in certi cambi, sembrano studiati troppo presto o studiati troppo tardi"