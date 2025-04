Oltre al risultato è emersa una condizione di stanchezza evidente. Del resto non potrebbe essere diversamente considerati tutti gli impegni in più che ha avuto l’Inter rispetto al Napoli. La prestazione non è stata esaltante da parte di Lautaro e compagni, ma nemmeno quella del Napoli lo era stata a Monza. Così per Simone Inzaghi continua una situazione che è indubbiamente difficile da gestire perché passa dal sogno del triplete alla necessità di portare a casa almeno un titolo e alla paura di perdere tutto. L’Inter ha dato anche a Bologna la dimostrazione di essere una squadra molto solida, certo che il futuro adesso passa attraverso questa sconfitta