Sandro Sabatini, nel suo editoriale per calcimoercato.com, ha parlato dell'interesse dell'Inter per Ademola Lookman: "L'Inter si è fiondata su Ademola Lookman e l'acquisto è destinato a cambiare non solo le regole del calciomercato, ma anche la lotta scudetto. Perché il nigeriano è merce rara e sposta gli equilibri".