"Koopmeiners che manda i certificati medici è squallido (anche per il medico “di fiducia” che glieli firma). Fa sorridere semmai Lookman che si tira indietro perché spera in una telefonata che non arriva. Sono pessimi esempi i giocatori che prendono questa specie di ferie arretrate per preparare valigie e trasloco. Non sono migliori gli esempi dei giocatori messi fuori rosa. Tipo Chiesa, per intendersi. Il contratto di lavoro è (dovrebbe essere) sacro nonché rispettato da entrambe le parti: non hanno ragione i giocatori che si autoescludono, né le società che escludono. Entrambe le parti sono fuori legge"