La migliore Inter del secolo. Sandro Sabatini, sul suo canale You Tube, spreca grandi elogi per i nerazzurri

La migliore Inter del secolo. Sandro Sabatini, sul suo canale You Tube, spreca grandi elogi per i nerazzurri, che battendo il Barcellona in una partita epica guadagnano la finale di Champions League a Monaco di Baviera:

"Vi ricorderete per tutta la vita dov'eravate la sera di Inter-Barcellona. Lo ricorderete per sempre e lo racconterete ai vostri figli. L'impresa si è trasformata in leggenda. Il calcio è bello perché solo il calcio può raccontare queste storie. L'Inter ha messo in campo una delle migliori versioni della sua storia. Forse addirittura la più bella. Nel primo tempo, tra l'altro, i nerazzurri hanno dato una lezione di calcio a un Barcellona fortissimo. Acerbi è l'emblema dell'Inter di Simone Inzaghi: un'Inter che si basa su grandi valori tecnici, tattici e umani".