Martinez buonissimo portiere, non so se sarà il portiere del futuro, ma l'Inter dovrebbe provare a dargli un anno, non subito, di visione. Bisseck è buono ma sul gol di Abraham non è attento, De Vrij è esperto, personalità, alla fine non ce la fa più. Tra l'altro entra Acerbi ammonito mentre fa il riscaldamento, una roba che non si può vedere. Solito Bastoni, importante, nel suo ruolo di centro-sinistra è più importante. Darmian corre come un disperato, ha perso la precisione, troppa corsa. Frattesi inizio vivace, poi si è appesantito, sostituito giustamente, ma prestazione sufficiente.

Prestazione nobilitata da un gol meraviglioso e da una regia splendida per Calhanoglu. Ha avuto un paio di mesi in cui non ha giocato bene, ma ora nella fase decisiva della stagione sta tornando alla grande. Non alla grande Barella, anche domenica scorsa non esaltante, ne ha combinate di tutti i colori. Carlos Augusto impalpabile, meglio Zalewski. Occhio Inzaghi perché Zalewski mi sembra da seguire, per entrambe le fasce. Correa ha avuto la fiducia, ha giocato una partita come al solito, senza infamia e senza lode. Non come al solito Thuram, troppo isolato. Chiaro che se giochi con Correa gli mancano i riferimenti che ha con compagni come Lautaro, Arnautovic e perfino Taremi. Thuram può fare la prima punta se gioca con un'altra prima punta, con Correa fa fatica"