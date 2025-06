Sandro Sabatini , giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu e di Francesco Pio Esposito : "Io chiarisco: a me Chivu piace, mi sembra un allenatore assolutamente all'altezza del compito che avrà. Per me potrà fare molto bene, se non immediatamente in un futuro anche vicino.

Pio Esposito? Ne penso tutto il bene possibile: per me è un giocatore che promette di diventare il numero 9 dell'Inter nei prossimi 10 anni e anche dell'Italia. Sono letteralmente rimasto incantato da lui al Mondiale, non credo sia una meteora ma che sia destinato a far bene e, esagero, a scrivere pure la storia dell'Inter e del calcio italiano. A chi somiglia? Avevo detto Vieri e c'è chi dice Toni: a me viene in mente Lukaku alla sua età".