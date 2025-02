"La Juventus batte l'Inter dominando il secondo tempo, dopo un primo tempo in sofferenza. Per Inzaghi è l'ora del processo: l'Inter si deve interrogare su cosa non sta funzionando, visto che avrebbero dovuto sfruttare la settimana di lavoro che non ha avuto la Juventus. E' stata una bella partita, più bella del 4-4 di San Siro, che aveva visto parecchi errori. Nel mirino finiscono Inzaghi, Taremi e Lautaro, che hanno sbagliato tanto. Nella ripresa, l'Inter è sparita. E' stato stravolto quello che tutti dicevano, ovvero che l'Inter avrebbe sentito meno fatica rispetto alla Juventus, che ha giocato in Champions".