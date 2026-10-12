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Nello studio di Pressing gli animi si sono scaldati un po' quando l'argomento è caduto sull'Inter e la lotta scudetto. Massimo Mauro e Alessio Tacchinardi hanno incalzato Fabrizio Biasin sottolineando che solo la squadra di Chivu può perdere lo scudetto. Il giornalista ha ribattuto così ai due ex giocatori: "Se lo può perdere solo l'Inter, mi spieghi come mai siamo alla quinta stagione di fila in cui le avversarie spendono 100-200-300 milioni, lo può perdere solo l'Inter? Ci sarà un problema, no?".

Nella discussione si è inserito Sandro Sabatini che ironicamente ha raccontato un episodio in particolare: "Vi devo raccontare una cosa. A me la gente a volte per strada mi dice: "Perché tu ce l'hai con l'Inter?". Io non ce l'ho mica con l'Inter, io ce l'ho con Biasin".

(Pressing)