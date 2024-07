Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: “Il fatto che Sorloth abbia segnato tanto in poche partite non è così raro. Ci sono pochi attaccanti che segnano ogni domenica. Icardi potrebbe essere il centravanti perfetto ma non credo che De Rossi lo prenderà perché ha l’etichetta di “spacca spogliatoio”.