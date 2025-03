Sandro Sabatini, giornalista, ha raccontato come ha vissuto il fallo di Iuliano su Ronaldo in quel famoso Inter-Juve

Intervenuto ai microfoni del podcast "Centrocampo", Sandro Sabatini, giornalista, ha raccontato come ha vissuto il fallo di Iuliano su Ronaldo in quel famoso Inter-Juve, periodo in cui lui occupava il ruolo di addetto stampa del club nerazzurro: "In live l'immagine era quella del rigore: Ronaldo sposta la palla e c'è un movimento quasi impercettibile di Iuliano che fa fallo. Questa è l'immagine live, stavo in tribuna con Recoba e Rivas: io scesi perché non era aria.