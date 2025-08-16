Sabatini: “Smonto la teoria Inzaghi fenomeno! Ma che fa l’Inter! Son boni tutti a…”

"Io ho una stima immensa nei confronti di Marotta e Ausilio: la scelta di Chivu è stata giusta e ha un senso per il suo passato nel settore giovanile. Dico anche che su Inzaghi si è narrato troppo sui suoi miracoli: la gente se la prende con Taremi, Zielinski, Correa Arnauovic, li ha voluti lui. Parliamoci chiaro, Inzaghi ha fatto buoni risultati ma toglietegli tutto sto fenomeno: anche lui come tanti allenatori ha fatto errori. Ma io non capisco che sta facendo l'Inter sul mercato: è stata un mese dietro a Lookman e adesso si scopre che l'Atalanta non lo vende a meno dei soldi di Koopmeiners. E ha una logica: un'estate fa gli hanno detto che l'avrebbero venduto alla stessa offerta di Koopmeiners. Non puoi un giocatore da 60 venderlo a 40: quindi sarà un problema, vediamo se riaprono. E' spuntato Koné, ma che ci fai con Koné? Se giochi con due mezze punte e una punta, devono giocare due mediani: quindi salta Calhanoglu. Metti sul mercato lui, risolvi la situazione di Asllani: perché altrimenti Koné toglie spazio a Barella e Frattesi e su di loro devi puntarci. Ma in ogni caso il problema dell'Inter è il difensore: non posso sentire che arriva solo se esce Pavard o un altro. Ragazzi, son boni tutti così: guardate che la situazione dell'Inter in difesa Acerbi, De Vrij, Sommer e Pavard sono tutti indiscutibili tecnicamente ma tutti insieme faranno 140 anni. L'Inter ha bisogno di un centrale buono: Leoni l'ha preso il Liverpool, De Winter è un buon giocatore per il centrodestra. L'Inter ha bisogno di un centrale tipo Acerbi e De Vrij: sta perdendo tempo su Lookman e Koné e aspetta all'ultimo per prendere il difensore e aspetta di incassare altri gol in amichevole?".