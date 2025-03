Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha commentato così la pesantissima sconfitta della Juventus contro l'Atalanta, svelando anche un retroscena su Thiago Motta: "Se vedi Alberto Costa pagato 15 milioni non te lo spieghi: ma non è colpa sua o dei 20 milioni per Kelly.