Santiago Sabatini, figlio di Walter Sabatini, ex dirigente dell'Inter, ha parlato di alcuni temi caldi di casa Roma

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Santiago Sabatini, figlio di Walter Sabatini, ex dirigente dell'Inter , ha parlato di alcuni temi caldi di casa Roma:

Totti alla Roma lo vedresti?

"Assolutamente si potrebbe ricoprire il ruolo come e quello di Zanetti all'Inter. È un campione assoluto e come tale farebbe comodo alla società. Il suo ritorno sarebbe anche molto romantico e farebbe bene alla piazza. Però Totti lo vedrei bene adesso anche in Nazionale".