Sabatini: “Inter, stagione uguale all’anno della Coppa UEFA. Rischiò di retrocedere perché…”

"Esattamente 29 anni fa l'Inter fece una stagione simile, testimone Riccardo Ferri che fa il team manager. L'Inter andava molto peggio, rischiò la retrocessione e poi vinse la Coppa UEFA. Lo dico con un minimo di conoscenza: tutti pensavano all'anno prossimo. Non c'era certezza di vertice, dirigenziale, tecnica. Secondo me si sta ripetendo e questo è beneaugurante perché si vinse la Coppa UEFA. E c'era un allenatore molto debole, Marini, grande persona ma poi non ha fatto più l'allenatore".

"La società ora fa trapelare che l'allenatore è in dirittura d'arrivo. Il bisogno del quarto posto per la società stride con il fatto che nello sport conta il risultato: siamo entrati nel calcio dei tifosi che fanno i ragionieri e commercialisti ma chi ha bisogno dei soldi è una società che evidentemente non ha questi soldi o quando li aveva li ha spesi male, diciamolo. Sembra che Zhang e chi amministra l'Inter non sia colpevole"