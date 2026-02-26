Sandro Sabatini, noto giornalista, ai microfoni di Radio Marte ha discusso di vari temi legati al mondo arbitrale. Ecco le parole del giornalista sul tema principale della settimana.
ultimora
Sabatini: “VAR a chiamata? Gli allenatori non possono fare figuracce. In Serie C…”
“Le proposte che farà De Laurentiis in riunione di Lega mi sembrano intelligenti ed utili. Il VAR a chiamata è intelligente e De Laurentiis ha già degli alleati. La libertà del VAR dal protocollo viene sdoganata e son d’accordo. Sullo spostare gli arbitri sotto la Lega dico che non sono competente, ma se lo fanno in Inghilterra vuol dire che è una buona soluzione”.
“Il 23 marzo si incontreranno arbitri, allenatori, presidenti e capitani, ma lo faranno a tre giorni dai play off dell’Italia. La riunione l’avrei fatta prima onestamente. VAR a chiamata? Qualcosa va fatto. E’ una bella responsabilità per chi lo chiama. Gli allenatori non possono fare la figuraccia di fare i simulatori o solo per mettere confusione all’arbitro. Il VAR a chiamata va arricchito dal fatto che l’allenatore deve spiegare qual è l’intoppo, giusto chiamare il VAR, ma va motivato. In Serie C questo esperimento non funziona perché ci sono solo tre telecamere”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA