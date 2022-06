Sabatini: “Zhang Semidio, cene medievali da lui con Capello. Gli basta volgere il capo e…”

"Non c'è uno stallo. L'Inter è operativa, sta lavorando. Non so cosa succede con mister Zhang, che peraltro è un personaggio straordinario: una specie di semidio in terra, personaggio che nessuno può sfiorare e scende dai piani alti di Suning circondato da almeno 10 guardie del corpo. Non vive una dimensione umana come tutti gli altri, è un uomo di un'altra categoria. Con Fabio Capello ho fatto delle cene meravigliose a casa di Zhang, anche dal punto di vista dell'intrattenimento, un po' medievale ma bello da frequentare. È un uomo molto simpatico, ma non bisogna mai perdere la cognizione di chi sia, ovvero un capo riconosciuto: gli basta volgere il capo verso qualcuno e per far sì che quel qualcuno abbassi la testa".