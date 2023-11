Sabato: “Allegri garanzia, Inzaghi riformista. Thuram è una sorpresa, Lautaro…”

"Il centrocampo dell’Inter è uno dei più forti a livello europeo. Giocare allo Stadium però non sarà facile", commenta Antonio Sabato

"Gara decisa dai reparti mediani? Il centrocampo dell’Inter è uno dei più forti a livello europeo. Giocare allo Stadium però non sarà facile, perché la Juventus chiude molto bene gli spazi ed è compatta”.

“Allegri è una garanzia, i trofei parlano per lui. Inzaghi invece è un riformista e grazie a lui l’Inter ha giocato molto bene nell’ultimo periodo. Stimo entrambi, ma non ho una preferenza netta per nessuno dei due”.