Juve-Inter, le probabili: Inzaghi si affida ai soliti noti. Scelto anche il centrocampo

Domenica sera l'Inter tornerà in campo in campionato, dopo la sosta per le nazionali. I nerazzurri giocheranno in casa della Juve per cercare di mantenere la testa della Serie A. Oggi, finalmente, il tecnico dei nerazzurri ha potuto lavorare con tutto il gruppo, Sanchez compreso. Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni e Pavard, due colonne della difesa dell'Inter.