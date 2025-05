E ora col Verona?

"Spero ci siano molti cambi, perché alla fine devi pensare al ritorno di Champions. Ci sarà uno spreco di energie col Verona, se non vinci neanche con le seconde linee allora non è vero che hai due squadre come dicono tutti e che ti manca qualità. Se non vincono non sono giocatori da Inter. E chi ha fatto la squadra ha sbagliato".