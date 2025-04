Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Sabato ha detto la sua sulla lotta scudetto. L'ex giocatore non crede che l'Inter lascerà nulla dietro e darà il massimo in tutte e tre le competizioni. "L'Inter è una squadra fisica e tecnica, ma ha anche una rosa lunga. E' normale che pensino molto alla Champions, ma quando tu vinci ti ricarichi, non puoi lasciare un obiettivo dietro. La rosa è in condizione ora, se non gioca uno, fa bene un altro, non c'è un giocatore. E dipende dal fatto che vinci, sei in alto e hai tutti gli obiettivi lì. Quando c'è entusiasmo, la stanchezza la senti di meno".