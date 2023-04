Sacchi: “Benfica favorito. All’Inter servirebbe gioco europeo, ma non è nelle sue corde”

Della sfida di questa sera tra Benfica e Inter ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l'ex tecnico Arrigo Sacchi: "I portoghesi sono forti, molto forti. Li seguo da tempo, sono una squadra che pratica un calcio europeo: si muovono come un collettivo, fanno pressing, hanno ritmo. Pericolosi, davvero pericolosi. Il Benfica è in testa al campionato, segna con facilità, ha una difesa organizzata. Ci si domanderà: l’Inter che cosa deve fare per superare l’ostacolo? Dovrebbe giocare da formazione europea, cosa che tuttavia non è nelle sue corde. I nerazzurri stanno attraversando un momento particolare, non mi sembrano in grande forma e continuano ad affidarsi alle soluzioni individuali anziché al gioco corale".