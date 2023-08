Sacchi: “Mancini? Sono basito. Ormai il denaro conta più di tutto. Non vorrei…”

C’è chi parla di tradimento, chi dice che Mancini se n’è andato perché attratto da un ricco contratto con la nazionale dell’Arabia Saudita, chi sostiene che il rapporto tra l’ormai ex c.t. e i dirigenti si era logorato. Secondo lei, dove sta la verità?

«Impossibile saperlo se non si è parte in causa. Il mondo del calcio è molto condizionato dai soldi, su questo non ci piove. Forse ci sarà stata anche qualche incomprensione con la Federcalcio, ma io non ne sono a conoscenza».