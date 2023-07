Sacchi: “Non sento mai parlare di merito, il calcio deve essere emozione e bellezza”

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - "Non siamo un popolo che ha tanto fair play". Lo ha affermato Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan e ct della Nazionale, al premio internazionale Fair Play Menarini di cui è ambasciatore.

Secondo Sacchi, alla radice c'è un problema culturale: "Non siamo sulla strada giusta, in Italia gli insegnanti scolastici sono pochi e guadagnano poco. In Francia prendono 3 volte tanto, in Germania 4 volte, in Spagna il doppio... evidentemente non ci interessa essere acculturati".