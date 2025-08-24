Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza gli esordi in campionato di Milan e Napoli

Gianni Pampinella Redattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 12:46)

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza gli esordi in campionato di Milan e Napoli. I rossoneri hanno incredibilmente perso in casa con la Cremonese, mentre gli azzurri sono ripartiti con una vittoria sul campo del Sassu0lo.

"Si parte con il botto. E chi poteva immaginarsi che la Cremonese appena promossa dalla Serie B andasse a vincere a San Siro contro il nuovo Milan di Allegri? Pochi ci avrebbero scommesso, eppure è successo a testimonianza del fatto che il nostro campionato non sarà il più bello, a livello estetico, ma di sicuro è il più equilibrato e il più imprevedibile. Sarebbe facile sparare a zero sui rossoneri, ma non sarebbe giusto. Credo che Allegri abbia bisogno di tempo per assemblare la squadra e per darle un gioco, e credo che in questo momento la società abbia il dovere di aiutare l’allenatore e i giocatori".

"Chi s’illudeva che al Milan bastasse qualche acquisto per rifarsi il trucco, dopo la disastrosa stagione passata, era evidentemente fuori strada. Si deve, prima di tutto, avere uno spartito e poi scegliere gli interpreti. Ma diamogli tempo e sono sicuro che Allegri raddrizzerà la barca. Il Napoli ricomincia a correre e a vincere. Ripetersi non è mai semplice, anzi è probabilmente la cosa più difficile che ci sia, ma mi sembra che Antonio Conte abbia gettato le basi per questa nuova impresa. La vittoria al debutto in campionato in trasferta contro il Sassuolo è un chiaro segnale".

"Il Napoli c’è, accetta il ruolo di favorita per lo scudetto, intende mettersi alla prova sul piano del gioco e del carattere. Certo, ci saranno momenti difficili da superare, ci sarà da gestire il doppio impegno, e non sarà facile dosare le forze tra Serie A e Champions League Una cosa è sicura: chi vuole vincere lo scudetto deve fare i conti con i partenopei, che hanno dimostrato di avere ancora fame".

(Gazzetta dello Sport)