Roma è un crocevia, il derby determinante: giusto o ingeneroso valutarlo in base ai risultati delle prossime partite?

«Dipende dal mercato, mi spiego. Gli allenatori devono imparare a scegliere i giocatori che vogliono per sviluppare le proprie idee. Non so se tutti gli stranieri che sono arrivati al Milan nell’estate scorsa siano stati presi insieme all’allenatore o comunque con il suo benestare. Dunque, sarebbe ingeneroso giudicarlo per i prossime risultati se non è stato consenziente e non ha avallato il mercato. Altrimenti è chiaro, avrebbe le sue responsabilità. Nel primo caso non avrebbe colpe e se fossi il presidente guarderei a chi quei giocatori li ha scelti. Se invece Pioli ha partecipato alle decisioni e poi qualcosa non funziona ha colpe anche lui. E lo dico con dispiacere perché è sulla strada giusta».

Pioli deve convincere Leao a essere più partecipativo?

«Lui e Giroud devono essere più presenti in contenimento. Il calcio si gioca in undici, è questo che si fa fatica a capire. Il mio Milan era l’esaltazione del collettivo. Se un ragazzo non ha personalità si può aspettare, può maturarla dopo. Il temperamento invece è genetico, ce l’hai o non ce l’hai e Rafa va preso così. In questo modo però il Milan ha diversi giocatori che fanno fatica a tenere le posizioni. Giroud è scusato per l’età, Leao per il temperamento e alla fine di tutto i difensori non sono difesi...».

In conclusione, Pioli può riuscire a correggere gli errori e rilanciare il Milan?

«Non so quali siano oggi i rapporti interni al club, io rischiavo ma avevo le spalle coperte dal presidente. In Italia siamo in crisi di progettualità, cerchiamo il singolo o lo straniero per mancanza di idee. Ma non è detto che spendere sia la soluzione e vincere non è automatico. Per farlo serve mentalità internazionale e gli allenatori devono coltivarla. I tattici mettono in difficoltà le società chiedendo acquisti che possano fare la differenza e che magari finiscono per mettere i conti in rosso. Servono gli strateghi: Stefano deve fare ancora un saltino, piccolo. Non un “saltone”...»

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.