Nel caso l'Inter vincesse la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, "la parata ci sarà la domenica. Ci siamo visti con l'Inter e c'era anche Beppe Marotta, in prefettura. Loro dicono 'scaramanticamente non ne parliamo'", ha riferito il primo cittadino. Sala ha ricordato che "ci sarà il maxischermo a San Siro", anche se ha precisato, rivolgendosi ai tifosi: "Non state allo stadio" la notte in attesa del Club, "perché la squadra non arriva, arriva il mattino".