Sala: “Stadio? Siamo in fervida attesa. Vincolo su San Siro grandissimo problema”

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - "Noi siamo in fervida attesa. Questo vincolo su San Siro è un grandissimo problema. In un paio di mesi, non di più ci aspettiamo la risposta della soprintendenza, perché altrimenti diventa un problema". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione dell'inizio dei lavori dell'Arena Milano Santa Giulia per le Olimpiadi.