L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha criticato l'Uefa per aver reso omaggio a Suleiman al-Obeid senza menzionare come sia stato ucciso
Marco Macca Redattore 

L'attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha criticato l'Uefa per aver reso omaggio al 'Pelè palestinese' Suleiman al-Obeid senza menzionare il fatto che il calciatore è stato ucciso, secondo la Federcalcio palestinese, da colpi d'arma da fuoco israeliani durante una distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza.

Getty

"Si può dire come è morto, dove e perché?", ha scritto sui social l'egiziano, che già nell'ottobre 2023 aveva sollecitato che aiuti umanitari potessero entrare a Gaza, implorando la fine dei "massacri" nel conflitto tra Israele e Hamas. Suleiman al-Obeid, che ha giocato 24 partite internazionali con la nazionale palestinese e segnato più di 100 gol in carriera, aveva 41 anni ed era padre di cinque figli.

Secondo la Federcalcio palestinese, sono finora 321 uccisi nella guerra scatenata dal sanguinoso attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Mohamed Salah, votato Giocatore della Stagione della Premier League per la seconda volta in carriera a maggio, dovrebbe essere convocato per la prima partita ufficiale della stagione, il Community Shield di domenica contro il Crystal Palace.

