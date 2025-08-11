"Si può dire come è morto, dove e perché?", ha scritto sui social l'egiziano, che già nell'ottobre 2023 aveva sollecitato che aiuti umanitari potessero entrare a Gaza, implorando la fine dei "massacri" nel conflitto tra Israele e Hamas. Suleiman al-Obeid, che ha giocato 24 partite internazionali con la nazionale palestinese e segnato più di 100 gol in carriera, aveva 41 anni ed era padre di cinque figli.