TMW – Inter, non solo Standard Liegi: su Salcedo anche Udinese e Verona

Eddie Salcedo resta in uscita dall'Inter. Nei giorni scorsi non ci sarebbero stati passi avanti nella trattativa con lo Standard Liegi

Eddie Salcedo resta sulla lista dei giocatori in uscita dall'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nei giorni scorsi non ci sarebbero stati grossi passi avanti nella trattativa tra il club nerazzurro e lo Standard Liegi, società belga che si è mossa in anticipo per il giovane attaccante interista. Ecco che allora spuntano delle piste alternative: