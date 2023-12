Salernitana, Iervolino: “Molti giocatori vogliono andare via. C’è un tutti contro tutti. A gennaio…”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha annunciato una vera e propria rivoluzione in vista del mercato di gennaio. "Non mi sembra che la campagna acquisti possa aver generato il disvalore, è chi è rimasto che ha deluso tanto. I problemi si annidano in un ambiente lacerato, purtroppo non riusciamo a creare quella giusta armonia e ci sono delle fazione. Molti calciatori vogliono andare via, non amano la Salernitana. Sono qui ma vorrebbero stare altrove".