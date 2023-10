È in corso proprio in questi minuti a Milano l'incontro tra i vertici della Salernitana e Filippo Inzaghi, fratello di Simone: la situazione

Come riporta Sky Sport, è in corso proprio in questi minuti a Milano l'incontro tra i vertici della Salernitana e Filippo Inzaghi, fratello di Simone. La decisione finale spetterà poi al presidente Danilo Iervolino che dovrà decidere se proseguire con Paulo Sousa in panchina o cambiare allenatore, con Inzaghi che nel caso sarebbe il grande favorito per la panchina della Salernitana.